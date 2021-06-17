В Херсоне в ходе "Большой стройки" путепровода впервые в Украине забетонировали 100-метровую захватку плиты

На строительстве путепровода между микрорайонами Таврийский и ХБК в Херсоне впервые в истории украинского мостостроения была забетонирована захватка плиты проезжей части длиной 100 метров.

Об уникальном опыте мостостроителей сообщается на сайте Херсонской облгосадминистрации.

"Это самая большая плита, которая заливалась в Украине. Использовано более 1000 тонн бетона. Работы велись на протяжении субботы-воскресенья более 16-ти часов. Сейчас одна из четырех захваток, которые необходимы, чтобы запустить первую очередь мостового перехода, залита и далее продолжаются работы", – сообщил подробности глава Херсонской ОГА Сергей Козырь.

Видео дня

На сегодняшний день строительная готовность части первого пускового комплекса составляет уже 77%. Проезжая часть путепровода будет шириной 11 метров с двумя полосами движения, однако, как объяснил руководитель ЧАО "Укратомэнергострой" Роман Ходин, в случае существенного увеличения трафика путепровод может быть расширен еще на одну полосу.

"Все делается с запасом. Есть допустимая норма, которая указана во всех нормативных базах, сверху дается еще плюс 50% нагрузки. Все делается с запасом не на 1 год, а в плане развития на 50, на 100 лет", – сказал представитель подрядчика.

Строительство путепровода было начато еще в 2013 году, однако на протяжении многих лет он находился в стадии долгостроя. Активные работы на объекте возобновились только в прошлом году в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

На строительстве путепровода круглосуточно работают 150 человек. Открытие движения по первой очереди должно состояться до Дня независимости Украины.

Напомним, недавно заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 150 мостов и искусственных сооружений, а также 6500 км дорог.