В Херсоне оккупанты обокрали жилье погибший активистки Гандзюк: вынесли несколько мешков с вещами

Российские оккупанты ограбили квартиру погибшей активистки и правозащитницы Екатерины Гандзюк, которая жила и работала в Херсоне. 12 вооруженных солдат пришли к ней домой и под видом обысков вынесли несколько мешков личного имущества Кати и ее отца.

Об этом рассказал соратник активистки Сергей Стерненко на своем Telegram-канале. На возмущения соседей, которые требовали оккупантов уйти поскольку дома у Гандзюк никого нет, те ответили, что квартира представляет объект особой опасности для России.

"Они проводили обыски более трех часов. После них вынесли несколько мешков с вещами. Катя была символом борьбы за справедливость не только для Херсона, но и всей Украины. Видимо, с погибшими активистами рашисты также намереваются бороться", – подчеркнул Стерненко.

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Напомним, что Екатерину Гандзюк облили серной кислотой у парадной ее дома 31 июля 2018 года. 33-летняя девушка получила более 30% ожогов тела, она находилась под постоянным действием обезболивающих до 4 ноября, когда ее сердце остановилось.

Покушение и смерть активистки положили начало общенациональной акции "Кто убил Катю Гандзюк?", где украинцы требовали найти и наказать заказчиков преступления. Среди главных подозреваемых оказался и глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, однако пока ни одному из фигурантов с высоким региональным статусом не был вынесен приговор.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Херсонщине оккупантами похищен староста села. Местные жители утверждают, что мужчину подвергают избиениям и пыткам.

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