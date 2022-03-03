Над Херсоном – украинский флаг, но ситуация очень тяжелая: ночью снова прогремели взрывы

Над Херсоном – украинский флаг. Однако горисполком посетили "вооруженные представители", и мэр договорился с ними о жизнедеятельности города. Несмотря на это, ситуация в городе остается тяжелой и напряженной, ночью оккупанты продолжали его обстреливать.

О том, что произошло накануне, мэр Херсона Игорь Колыхаев рассказал на своей странице в Facebook. По его словам, он пообщался с "вооруженными посетителями" горисполкома. При этом он отрицает, что это были переговоры с российскими оккупантами.

"Это не были переговоры или что-то подобное, о чем уже поползли слухи. Со мной никто ни о чем не договаривался. Однако действительно вооруженные люди в горисполкоме сегодня были. Мы с командой – мирные люди, у нас не было оружия или агрессии с нашей стороны. Мы показали, что работаем на обеспечение города и пытаемся ликвидировать последствия вторжения", – написал мэр Херсона.

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При этом Колыхаев не уточнил, с кем он разговаривал. Он лишь отметил, что в городе нет украинских военных.

"Я не давал им никаких обещаний. Мне просто нечего пообещать. Меня интересует только нормальная жизнедеятельность нашего города! Я просто попросил не стрелять в людей. У нас нет в городе ВСУ, только мирные жители и люди, которые хотят здесь жить", – написал он.

Как видно из сообщения мэра, с "вооруженными представителями" он договорился, что в Херсоне сохранится комендантский час с 20:00 до 06:00. В город можно будет въехать только днем. Сделать это могут только автомобили с продовольствием, медикаментами и тем, что нужно для функционирования города.

"Мы снова выпустим коммунальный транспорт, чтобы на работу добирались работники хлебозавода, магазинов, аптек и т.д."

Люди ходят по одному, максимум по два. Военных не провоцируют. По первому же требованию останавливаются. Не конфликтуют.

Автомобили, которым разрешено находиться в городе, ездят с минимальной скоростью. Водители должны быть готовы в любой момент показать багаж", – сообщил Колыхаев.

Он также отметил, что над Херсоном – украинский флаг.

"Флаг над нами украинский. И чтобы он таким оставался, эти требования придётся соблюдать. Ничего другого пока предложить не могу", – заявил Колыхаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера, 2 марта, мэр Херсона Игорь Колыхаев попросил организовать зеленый коридор, чтобы вывезти из города погибших и раненых при обстреле российскими оккупантами. Мэр также отметил, что городу нужны медикаменты и продукты питания.