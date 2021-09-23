В Харьковском аэропорту откроется сервисная база Boeing и Airbus

В международном аэропорту "Харьков" будет создана база для технического обслуживания авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320. Проект реализует компания FL Technics.

Об этом объявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов в ходе презентации проекта, нацеленного на создание соответствующей сервисной платформы в Украине. По его словам, он очень важен с точки зрения инвестиции и создание рабочих мест.

"Для нас этот проект очень важен с точки зрения инвестиций и создания рабочих мест. Будут созданы 1500 рабочих мест, а средняя зарплата составит 30 тысяч гривен с тенденцией к повышению. Мы будем делать все возможное, чтобы инвесторы заходили в город Харьков, и он стал самым открытым среди городов Украины. Сегодня среди городов колоссальная конкуренция и я рад, что мы в этой борьбе побеждаем", – заявил Игорь Терехов.

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По его словам, вопросы, связанные с разрешительными документами для харьковского аэропорта, будут вынесены уже на ближайшую сессию горсовета.

Проект по созданию сервисной базы из восьми ангаров на территории международного аэропорта "Харьков" реализует компания FL Technics, входящая в Avia Solutions Group, – один из ведущих операторов Европы по техническому обслуживанию пассажирских воздушных лайнеров.

Компания намеревается создать в Харькове сервисную платформу общей площадью 26 000 квадратных метров. Всего, в проект будет инвестировано 25 млн евро. В год на базе сможет обслуживаться более 400 самолетов, а ее работа приведет к созданию дополнительных 500 рабочих мест в других обслуживающих компаниях.