В Харьковской области строится современный онкоцентр. Фото

В Харьковской области строится новый онкологический центр. Современное и безбарьерное медицинское учреждение создают по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом в Facebook сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"Онкоцентр, рассчитанный на 510 коек, будет иметь современное радиологическое отделение и будет оснащен новейшим медицинским оборудованием", – сообщает Минздрав.

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Для автономности там будет установлена собственная газовая котельная и трансформационная подстанция. На базе заведения также обустроят кислородную станцию, которая в нынешних условиях является необходимостью.

На строительство заведения уже выделено около 250 млн грн. Он станет опорным для нескольких областей.

Напомним, координатор программы "Большая стройка" и заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко ранее рассказал, что в 2021 году по всей Украине было отремонтировано и возведено "с нуля" более 350 медицинских объектов.