В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию из нескольких населенных пунктов: в ОВА раскрыли детали

В Харьковской области могут объявить принудительную эвакуацию из нескольких населённых пунктов. Речь идет о двух населенных пунктах Дергачевской общины.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что в тех населенных пунктах, где идут обстрелы, эвакуация происходит постоянно.

"Север области, Харьковский район. Там есть два населенных пункта – мы думаем, чтобы объявить там принудительную эвакуацию, поскольку есть для нас задача – из некоторых населенных пунктов мы должны вывезти детей вместе с их семьями. И по купянскому направлению да само", – отметил Синегубов.

Он добавил, что на прошлой неделе было эвакуировано 30 детей. Однако, по его словам, людей удается вывезти без принудительной эвакуации, когда они прислушиваются к советам власти. В таком случае ее вообще нет смысла объявлять.

"Если мы поймем, что все рычаги влияния исчерпаны, а люди все не хотят уезжать, тогда мы будем принимать решения о принудительной эвакуации", – объяснил глава Харьковской ОВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным областной военной администрации, в Харьковской области оккупанты совершали такие же преступления, как и в Буче под Киевом. В Гусаровке они пытали людей, не жалели женщин и детей.

– Житель Гусаровки рассказал, как оккупанты расстреливали людей, которые на своих авто пытались выехать на более безопасные территории. Захватчики видели, что в машинах были дети.

– По словам украинских воинов, захватчики во время контрнаступления Сил обороны на Харьковщине оказались в кольце. Они в панике убегали, чтобы не попасть в плен.

– 16 сентября 2022 года президент Владимир Зеленский заявил, что почти вся территория Харьковской области освобождена. 17 сентября ВСУ вышли на левый берег реки Оскол.