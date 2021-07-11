В Харькове утонул 16-летний парень: вместе с другом он заплыл на середину озера. Фото

На Петренковском пруду в Харькове утонул 16-летний парень. Инцидент произошел 10 июля, однако спасатели смогли найти тело только сегодня.

Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, подросток отдыхал на пляже вместе с матерью и другом. Во время купания товарищи отплыли почти на середину озера, где и произошла трагедия.

"Люди увидели, что один из парней начал тонуть и обратились к дежурным на посту водно-спасательной службы. Одного из ребят удалось спасти, другой – утонул. 11 июля в 9:50 водолазы подняли тело погибшего", – сказано в сообщении.

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В пресс-службе Национальной полиции добавили, что подростки плавали на надувном мяче. 14-летний парень соскользнул с него и начал тонуть. Товарищ пытался ему помочь, однако сам ушел под воду.

Как сообщал OBOZREVATEL, только в период с 1 по 24 июня на реках и водоемах страны утонули 126 взрослых и 28 детей. Несмотря на то, что спасатели проводят постоянные профилактические мероприятия, украинцы продолжают гибнуть на воде. О причинах трагичной статистики – читайте в нашем материале.