В Харькове простились с курсантами, погибшими от взрыва снаряда: семьи обоих в оккупации. Фото

В Харькове 3 июня прощаются с двумя курсантами Национального университета гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Роман Слипец и Евгений Кочетов погибли вследствие взрыва, пытаясь убрать взрывчатку из снаряда.

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Как сообщает "Суспільне", церемония прощания началась около 12:00. Место и время утром 3 июня перенесли, рассказала Галина Стеценко, мать девушки погибшего Евгения.

По ее словам, о гибели Романа и Евгения их близкие узнали из сети.

"Мы это все узнали из каких-то Telegram-каналов... Трагедия произошла около 15 часов 31 мая, а мы это все узнали около 18:30. Мы сами искали телефоны больниц, не могли никуда дозвониться. У нас была надежда, что ребята живы, потому что писали, что их повезли в больницу", – рассказала Галина.

У одного из курсантов были тяжелые травмы позвоночника, у другого – сильные ожоги, говорит женщина: "В момент, когда их вытащили, они были еще живы".

На прощании нет близких родственников и родителей погибших: они находятся на временно оккупированных территориях в Запорожской и Луганской областях.

Мать Евгения Кочетова Юлия 2 июня по телефону сказала журналистам, что не может поверить, что потеряла сына.

"Два дня он мне не звонит, а всегда звонил – с 8 до 9 вечера. Это очень сложно и тяжело. Я здесь нахожусь на оккупированной территории. Я хотела уехать и забрать мужа и ребенка. Муж сказал, что дом не бросит. Сын советовал не бросать отца, дом и остаться: "Это все закончится, и я буду приезжать к вам в гости", – сказала она.

Роман Слипец с детства занимался спортом, рассказал его друг Руслан Сухина, ребята учились вместе в Рубежном на Луганщине.

"Один из лучших друзей, на которого можно было положиться. Рому воспитывала бабушка, родители преимущественно были за границей. Он был верным другом. Занимался спортом, имел спортивные достижения. Легко находил контакт с людьми", – сказал он.

Романа похоронят в Харькове, доставить тело на оккупированную территорию сейчас невозможно. Евгения Кочетова кремируют, сообщила пресс-секретарь Национального университета гражданской защиты Виктория Коленко.

Однокурсники погибших на правах анонимности рассказали, что курсанты 3 курса погибли вследствие взрыва в общежитии, когда "пытались убрать взрывчатое вещество из снаряда, чтобы сделать муляж". Они втроем разбирали боеприпас по приказу руководителя без его присмотра. Двое скончались в скорой, третий получил ранения.

Спикер прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко информировал, что жизни раненого ничто не угрожает. Четыре чиновника вуза отстранены на время расследования, сказали "Суспільному" в МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Богодуховском районе на Харьковщине 2 июня подорвался гражданский автомобиль, в котором ехала семья с тремя детьми. Женщина погибла на месте, трое детей госпитализированы в тяжелом состоянии.

– На Харьковщине на мине подорвался трактор, два человека погибли.

– 3 мая в ходе разминирования Чугуевского района Харьковщины погиб спасатель с Кировоградщины Виталий Дубина. Он работал на востоке с 21 марта.

– Вблизи Станислава на Херсонщине на мине подорвался 18-летний парень. Он погиб на месте. В тот же день возле Малой Александровки на бомбу наступил 35-летний мужчина, ему оторвало ногу.