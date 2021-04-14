В Харькове возле академии, где доцент оправдала войну РФ на Донбассе, устроили пикет: руководство отреагировало

В Харьковской государственной академии культуры (ХГАК) высказали возмущение позиции своего доцента Натальи Семейкиной, которая оправдывала действия РФ и президента страны-агрессора Владимира Путина на Донбассе. Кроме того, после скандала под академией устроили акцию протеста.

Фотографии с баннерами у стен ХГАК опубликовали представители организации "Фрайкор" в Telegram в среду, 14 апреля. Парни повесили на лестнице корпуса баннер: "Вата в голове? Нет места на кафедре!".

Акцию назвали "предупредительной". Активисты потребовали уволить женщину, а студентов призвали устроить бойкот.

Акция под ХГАК Telegram / Фрайкор

Наталья Семейкина вызвала скандал Суспільне

Реакция коллектива учебного учреждения на скандал появилась на сайте ХГАК 14 апреля. В сообщении подчеркивается, что заявления Семейкиной полностью дискредитируют ее как преподавателя и являются недопустимыми.

Реакция академии ic.ac.kharkov.ua

Первый проректор академии Юрий Лошков сказал "Суспільному", что женщина могла "просто не думать о последствиях своих высказываний".

"Или если она действительно имеет такую ​​точку зрения и такие убеждения, то ей, конечно, не место в качестве преподавателя, как украинского педагога", – считает Лошков.

Он добавил, что женщина выключила телефон и свои высказывания коллегам и руководству пока никак не комментировала.

Будут ли реагировать на комментарий преподавательницы в соцсети правоохранительные органы, должна выяснить СБУ, сказал Лошков. "Они занимаются этим вопросом. Это их парафия – давать правовую оценку", – сказал первый проректор.

На вопрос о том, может ли дойти до увольнения преподавательницы, он ответил: "Будет рассматриваться вопрос на кадровой комиссии".

Сообщение "Фрайкора" Скриншот

Сообщение "Фрайкора" Скриншот

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