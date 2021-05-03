В Харькове после операции и пневмонии умерла журналистка: подозревают врачебную халатность

2 мая в одной из больниц Харькова после хирургического вмешательства и пневмонии умерла журналистка и блогер Маруся Васильева. Ее друзья предположили, что женщину можно было спасти, если бы в медучреждении своевременно приняли реанимационные мероприятия.

Как сообщает "Суспільне", Васильевой стало плохо в конце прошлого месяца и она обратилась во 2-ю городскую больницу, а 24 апреля сообщила, что ее прооперировали после аппендицита, который имел осложнения на печень, а также обнаружили сахарный диабет.

Как рассказала знакомая журналистки Леонора Григорян-Гохлернер, позже у нее появилась пневмония.

"Марусю перевели из одного отделения медучреждения в другое со швом и температурой 39, которая держалась почти неделю", – отметила подруга.

По ее словам, пациентка не жаловалась, однако считает, что медики "могли быть более активными".

Также Леонора сообщила, что тест на коронавирус у Васильевой был отрицательный, однако дежурный врач говорил о симптоматике COVID-19 и сатурация падала до очень низкого показателя – 30.

Знакомая сказала, что уже перед самой смертью журналистка попросила о помощи, сообщив, что ее состояние ухудшилось. Друзья начали искать место с кислородом в ковидной реанимации, через волонтеров получили телефон руководства областного департамента здравоохранения, но не успели – Васильева умерла.

Журналисты "Суспільного" пытались выяснить по телефонам больницы №2, представителя городского совета Юрия Сидоренко, заместителя мэра Харькова по вопросам здравоохранения Светланы Горбуновой-Рубан, все ли необходимое делали в медучреждении для спасения пациентки. В выходной день, 3 мая, на звонки и сообщения они не ответили.

А в Харьковской ОГА ответили, что смогут прокомментировать ситуацию, только когда будут иметь всю информацию.

Ситуацию с лечением Васильевой в соцсетях обсуждают представители общественных организаций Харькова, а волонтер Елена Шержукова считает, что больница не смогла обеспечить достаточный уровень безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL: