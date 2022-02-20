В Харькове поймали 'антифашиста', готовившего пророссийский митинг. Фото

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В Харькове пророссийские силы собирались провести митинг. Их планы сорвали местные активисты, задержавшие одного из организаторов провокации.

Об этом сообщили в паблике H-Harkov. Отмечается, что акцию планировали провести в субботу, 19 февраля на Майдане Свободы (чтобы посмотреть фото, докролльте до конца страницы).

"Активисты словили одного из организаторов проросийских митингов на площади Свободы вместе с загатовленными плакатами", – рассказали в паблике.

Как иллюстрируют обнародованные фото, на заготовленных пророссийскими наемниками агитках было написано на русском языке: "Остановим фашизм в Украине!"

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Есть фотография и самого "антифашиста".

Напомним, по данным украинской и западных разведок, план полномасштабного вооруженного вторжения России в Украину, в частности, предусматривает "расшатывание" ситуации в крупнейших городах с привлечением лиц, ориентированных на РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В субботу, 19 февраля, сотрудники Национальной полиции в Киеве разоблачили группу лиц, планировавших проплаченный митинг под стенами Офиса президента якобы против войны с Россией.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила "агента Кремля", распространявшего в СМИ и соцсетях фейковые материалы. Мужчина, позиционировавший себя "журналистом" и "лидером мнения", также организовывал проплаченные акции.