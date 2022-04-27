В Харькове переименуют все улицы,  площади и скверы, названия которых связаны с Россией, – Терехов

В Харькове переименуют все улицы, площади, скверы и другие объекты, которые связаны с Россией. Местные жители смогут предлагать свои идеи по этому поводу на сайте городского совета.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram. По его словам, исчезнут также топонимы, которые напоминают о стране-агрессоре. В частности, будут переименованы Московский район и Московский проспект.

"У Харькова и без этих названий останется слишком много шрамов, которые долго еще нам будут напоминать о том, какой сосед находится за нашими восточными и северными границами", – пишет Терехов.

Мэр отметил, что на карте Харькова должны быть увековечены украинские защитники, как отдельные герои так и воинские соединения. Терехов выразил уверенность, что новые названия улиц всегда будут напоминать следующим поколениям о том, как украинский народ боролся за честь, достоинство и независимость.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве тоже решили переименовать сотни городских объектов, названия которых связаны с РФ или Беларусью. Предложения местных жителей тоже готовы взять к рассмотрению.