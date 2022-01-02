В Харькове пассажиры пожаловались на таксиста: якобы пил шампанское за рулем и заявил, что спит три часа в сутки. Видео

В Харькове таксист службы Uklon заявил пассажиркам, что его смена на момент поездки длилась уже 27 часов. Он также сказал, что спит всего три часа в день.

Кроме того, по словам очевидиц, мужчина якобы пил алкоголь и курил за рулем. Видео из автомобиля такси опубликовали в местном Telegram-канале "Харьков 1654" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что инцидент произошел в субботу, 1 января, около 11 утра. За поездку с водителем люди заплатили 210 гривен.

Видео дня

Отметим, что на видео попала только часть разговора пассажирок с таксистом о том, что он работал больше суток подряд. О том, что он якобы после каждой поездки делал глоток из бутылки с шампанским, известно только со слов девушек, которых он вез, доказательств этого нет.

Пассажирки рассказали, что они начали возмущаться из-за того, что водитель употребляет алкоголь, на что он якобы ответил, что "в других странах такая доза спиртного за рулем допустима".

Они также сказали таксисту, что, отдыхая всего по три часа в день, он подвергает опасности и свою жизнь, и жизни пассажиров. Мужчина, отвечая, упомянул о мировом рекорде времени, проведенного человеком без сна – 12 суток (на самом деле рекорд – 11 суток – Ред.).

Таксист также отметил, что так долго без перерыва он работал только в тот день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошла авария с участием автомобилей полиции и службы такси Uber. Предварительно известно, что серьезных травм никто не получил.