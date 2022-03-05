В Харькове оккупанты сбросили авиабомбы на военный городок: есть погибшие и раненые. Фото

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В Харькове оккупанты минувшей ночью сбросили авиабомбы на военный городок. Среди военнослужащих есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Восточном оперативно-территориальном объединении Национальной гвардии Украины

"Российский вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады ночью 05.03.2022 года. Погибли четверо военнослужащих. Есть раненые", - отметили в Восточном ОТО НГУ.

В настоящее время продолжаются работы по расчистке завалов на месте взрывов.

"Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры, гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, Территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ. Мы будем биться до Победы!" – заверили нацгвардейцы.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 5 марта враг пытался окружить Киев и Харьков, в то время как десант возле Одессы испугался погоды.