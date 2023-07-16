В Харькове облсовет оставил без денег театр 'Березиль': актерам сообщили о приостановлении трудового договора

Власти покидают актеров Харьковского государственного театра им. Шевченко без средств к существованию во время войны. В прошлом году "Березиль" праздновал 100 лет со дня основания, а сегодня актеры и режиссеры театра получают письма от дирекции театра по согласованию с Департаментом культуры и туризма Харьковской облгосадминистрации о приостановлении действия трудовых договоров, а возмещении заработной платы, гарантийных и компенсационных выплат на государство агрессора.

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Об этом сообщают в Харьковской организации партии "Европейская Солидарность".

"Соответствующее письмо опубликовал на своей странице артист высшей категории Харьковского академического украинского драматического театра им. Т. Шевченко Сергей Гусев. Сначала неизвестно сколько времени в Харьковском областном совете шли дискуссии по переименованию тогда еще Харьковского академического драматического театра им. А. С. Пушкина. Если тогда продолжалось большое количество обсуждений, голосований, то теперь оставить без зарплаты во время войны весь актерский состав театра "Березиль", по мнению властей, не требует никаких дискуссий", - отмечают партийцы.

Кроме того, информацию о подобных прецедентах мы получили от представителей других театральных учреждений города Харькова. "Европейская Солидарность" расценивает подобные действия как прямую атаку на украинство в Харькове. заботился все годы независимости, власть своими действиями фактически берется за уничтожение театрального искусства на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Партийцы требуют вернуть работу и деятельность актерам и режиссерам Харьковского академического украинского драматического театра им. Т. Шевченко.

Известный харьковский волонтер, соучредитель Благотворительной организации "Благотворительный фонд Сергея Жадана", депутат Харьковского горсовета от "ЕС" Олег Абрамычев на своей странице в Facebook пишет: "Сначала военная администрация запрещает проводить какие-либо мероприятия в театрах. Чем парализует работу заведений культуры и их коллективов. А сейчас, ссылаясь на военное положение, приостанавливает трудовой договор с работниками театра, то есть актерами и режиссерами", – возмутился Абрамычев.

"В то время, когда нужно наоборот поднимать украинскую культуру в городе, о которой никто не заботился все годы независимости. А это "Березиль", основа нового украинского театра. Год назад мы должны отмечать 100 лет ему, если бы не свиньи. Полномасштабное нападение лишило возможности работать первые месяцы, но коллектив нашел силы, собрался и ставил представления в других городах. И даже смогли выезжать за границу, самостоятельно находив на это средства. А сейчас работу парализуют власти", – пишет волонтер.

"Это смерть Харьковским театрам. Это нельзя допускать. Верните работу и деятельность актерам и режиссерам. Культура важна!!!", - отмечает Олег Абрамичев.