В Харькове мужчина запустил фейерверк, чтобы удивить девушку: на место вызвали полицию. Фото

В Харькове вечером 14 февраля мужчина запустил фейерверки во дворе жилого дома. По словам нарушителя, он хотел впечатлить девушку в День святого Валентина.

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Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области. Как отмечается, инцидент произошел на улице Валентиновской (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Вызов на линию 102 поступил около 8 часов вечера. Правоохранители получили сообщение о том, что неизвестные запускают фейерверки в жилом районе города.

Патрульные немедленно прибыли и обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованной пиротехники.

В разговоре с инспекторами мужчина признался, что он запускал фейерверки, чтобы удивить девушку; патрульные вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу.

В полиции напомнили о строгом запрете использования пиротехники во время военного положения.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Подоле в Киеве 47-летний мужчина на Новый год всю ночь запускал салюты. За это ему грозит до пяти лет ограничения свободы по статье "хулиганство".