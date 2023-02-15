В Харькове мужчина запустил фейерверк, чтобы удивить девушку: на место вызвали полицию. Фото
В Харькове вечером 14 февраля мужчина запустил фейерверки во дворе жилого дома. По словам нарушителя, он хотел впечатлить девушку в День святого Валентина.
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области. Как отмечается, инцидент произошел на улице Валентиновской (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Вызов на линию 102 поступил около 8 часов вечера. Правоохранители получили сообщение о том, что неизвестные запускают фейерверки в жилом районе города.
Патрульные немедленно прибыли и обнаружили мужчину, рядом с которым лежали остатки использованной пиротехники.
В разговоре с инспекторами мужчина признался, что он запускал фейерверки, чтобы удивить девушку; патрульные вызвали на место инцидента следственно-оперативную группу.
В полиции напомнили о строгом запрете использования пиротехники во время военного положения.
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