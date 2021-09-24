В Харькове мужчина запрыгнул на крышу троллейбуса и стал играть на скрипке: его сняли силой. Видео

В Харькове мужчина на ходу запрыгнул на крышу троллейбуса и начал играть на скрипке. Он не хотел слезать и его пришлось снять силой.

Соответствующее видео опубликовали в местном Telegram-канале "Харьков 1654". На записи видно, что из-за дебошира пришлось остановить общественный транспорт (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

На крышу троллейбуса залез его водитель, чтобы разобраться с "пассажиром". Он долго пытался заставить мужчину слезть, но тот сопротивлялся. Он кричал на музыканта и хватал его за куртку.

Видео дня

По словам очевидцев инцидента, когда дебошир спустился вниз, он начал предлагать раздать автографы пассажирам троллейбуса. В комментариях под публикацией в социальной сети пользователи предположили, что мужчина мог снимать видео для TikTok или устроить пранк.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве на Майдане Незалежности парень ударил полицейского по лицу тарелкой со взбитыми сливками. По его словам, это был "розыгрыш" для юмористического YouTube-канала.