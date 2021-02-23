В Харькове кондитерская попала в скандал из-за 23 февраля. Фото и видео

Харьковская кондитерская Fit kitchen решила напомнили украинцам о 23 февраля, которое является днем создания советской Красной армии. В частности, заведение провело рекламную кампанию, предложив приобрести торты с цифрой "23".

Сотрудники заявили, что эту дату в Украине празднуют многие, но в сети разгорелся спор. После этого владельцам кондитерской пришлось оправдываться, но они не извинились, пишет "24 канал" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"И не важно, к чему и как приурочена эту дата. Для очень многих – это важный день, день рождения. И мы готовы сделать вкусные торты на любой вкус", – говорится в сообщении Fit kitchen в Instagram.

Вместе с тем к сообщению представители кондитерской добавили хэштег #мужскойторт.

Как известно, 23 февраля в России называют праздником всех мужчин – в противовес 8 марта. Украина после оккупации РФ Крыма и Донбасса отказалась от празднования 23 февраля, поскольку это годовщина создания армии страны-агрессора, которая оккупировала нашу страну в начале ХХ века.

Поэтому под упомянутым сообщением Fit kitchen в соцсети начали писать, возмущаясь таким поступком, подписчики. Одному из них представители заведения ответили, мол, многие девушки в Украине отмечают 23 февраля.

"Знаю! Но это им чести не добавляет", – отметил пользователь.

В кондитерской также заявили, что их задача – угодить клиентам, и это уже личное дело каждого, что и когда праздновать.

"И законов Украины не мешало бы придерживаться. Что праздновать, а что нет", – констатировал мужчина, который оказался участником боевых действий. Но даже этот момент не стал поводом для извинений со стороны представителей заведения.

После шквала критики его администратор выпустила видеообращение, заявив, что не собирается извиняться или что-то менять. По словам женщины, каждый имеет право праздновать в тот день, когда ему заблагорассудится.

"Если кого-то задевает ситуация, что 23 февраля девушки поздравляют своих мужчин, попрошу их держать свое мнение при себе. И не обижать людей – говорить, что чести это им не добавляет и тому подобное. Вы просто не имеете права так высказываться", – подчеркнула она.

Кроме этого, женщина призвала недоброжелателей отписаться от соцсетей заведения или заблокировать их.

"Все что угодно. Но нам совершенно не интересно, что вы думаете", – подытожила администратор Fit kitchen.

Как сообщал OBOZREVATEL:

"Укрпочта" 23 февраля запланировала выпуск 20 тысяч листов коллекционных почтовых марок в честь украинских военных под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".