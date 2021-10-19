В Харькове 6-летний ребенок проглотил ложку: что известно о состоянии малыша. Фото

В городе Харьков шестилетний мальчик проглотил серебряную ложку, его пришлось госпитализировать. Предмет вышел естественным путем.

Об этом сообщило издание Depo.Харьков во вторник, 19 октября. Как сказано в материале, пациента госпитализировали в областную детскую клиническую больницу.

Медики рассказали, что обследовали мальчика и наблюдали за ним. Операционного вмешательства не понадобилось – ложка вышла естественно.

Издание также опубликовало снимок рентгена, на котором видно, что серебряный предмет, похожий на столовую ложку, находился в кишечнике ребенка.

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Как добавили журналисты, работники больницы призвали родителей следить за своими детьми и не позволять играть без присмотра мелкими предметами.

Напомним: в Днепре годовалый ребенок проглотил металлический болт четырех сантиметров. Мальчик едва не задохнулся – деталь перекрыла дыхательные пути, из-за чего у ребенка сильно отекла гортань. Достать предмет удалось только сделав разрез на шее ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тернопольской области годовалая девочка (2019 года рождения) проглотила полиэтиленовый пакет и умерла. Трагедия произошла в селе Качановка.