В Харьков для переселенцев из Попаснянского общества привезли помощь от Фонда Рината Ахметова

Помощь от Фонда "Рината Ахметова" начали получать вынужденные переселенцы из Попаснянского общества Луганской области, которые теперь проживают в Харькове.

Выдачи проходят в гуманитарном хабе действующей в городе Попаснянской военно-гражданской администрации. Фонд "Рината Ахметова" отправил в этот хаб 2 тысячи наборов с продуктами длительного хранения.

В каждом наборе – макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, подсолнечное масло, тушеное мясо, паштет и печенье. И это значительная помощь для людей, которых война заставила бежать из своего родного города или поселка.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".