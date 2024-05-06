В хабе Счастьенской громады в Одессе переселенцам оказали помощь от Фонда Рината Ахметова

В Одессе нашли приют немало переселенцев из Луганской области, вынужденных бежать из своего дома из-за военной агрессии России. В работающем в городе хабе Счастьенской райгосадминистрации для них продолжается выдача продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова.

В состав каждого набора входят продукты длительного хранения: мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье. Это весомая поддержка для переселенцев.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.