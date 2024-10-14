В хаб в Днепре привезли помощь для переселенцев из Краматорской громады от Фонда Рината Ахметова

Из Краматорской громады Донбасса эвакуировалось немало людей, ведь находиться там все труднее. Для тех, кто сейчас живет в Днепре, Фонд Рината Ахметова передал около 1,5 тысяч продуктовых наборов. Выдачи развернулись в хабе "Наш Краматорск".

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В составе каждого набора продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.