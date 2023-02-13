В 'Гвардию наступления' обратились уже 27 тысяч граждан: в МВД рассказали, что будет дальше

В штурмовые бригады "Гвардии наступления" поступило уже 27 тысяч обращений. В Министерстве внутренних дел Украины заявили, что планируются следующие бригады.

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Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева в эфире телемарафона "Єдині новини". По ее словам, из всего количества обращений, более 15 тысяч это заявки на вступление.

"За чуть более чем неделю активной кампании мы отмечаем большую активность людей к этой теме. В целом мы получили на сегодня более 27 тысяч обращений. В эту цифру входят и консультации, которые предоставляют работники в ЦПАУ, а также через горячую линию, их зафиксировано более 12 тысяч", – сказала Рева.

Она отметила, что украинцы очень активны в этом вопросе. Также они интересуются условиями.

"Если мы говорим конкретно о заявках от добровольцев на вступление, на присоединение к нашим бригадам, то их на сегодня уже более 15 тысяч. Люди активно записываются, перед этим они активно расспрашивают у наших консультантов об условиях, о том, что их ожидает", – добавила пресс-секретарь.

На данный момент уже более 800 человек прошли военно-врачебные обследования. Формирование 8 бригад, в которые сейчас идет отбор, будет проходить до 1 апреля. После этого планируется формирование следующих штурмовых бригад.

"Формирование восьми бригад, которые мы сейчас активно коммуницируем, будет проводиться до 1 апреля. Однако мы видим, что есть большая заинтересованность со стороны добровольцев, и можем уже спрогнозировать, что будет формирование дальнейших штурмовых бригад. Конечно, этот резерв лиц, которые пока не пройдут в эти бригады, обязательно будут приглашены на отбор в следующие бригады", – подытожила представительница МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в начале февраля-2023 запустили проект "Гвардия наступления" – набор добровольцев в штурмовые бригады, которые будут задействованы при освобождении оккупированных территорий нашей страны. В первый день заявки подали тысячи кандидатов.

Также ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что бойцы "Гвардии наступления" не будут выполнять тыловых задач. Высококачественная подготовка будет направлена на участие в операциях на передовой.

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