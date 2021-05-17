В горах Турции исчезла украинка: родные подозревают похищение. Фото

В Турции пропала туристка из Украины Яна Кривошея. Женщина ушла в горы и перестала выходить на связь.

О происшествии в Facebook написал ее брат Вячеслав Кривошея. Он уточнил, что сестра отправилась одна (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Украинка 1979 года рождения отправилась в Турцию 1 мая из Одессы. На 10 число у нее был билет на обратный рейс, но домой Кривошея не вернулась.

Как уточняет брат пропавшей, последнее сообщение от Яны было 2 мая в Viber матери: "Я на вершине". Женщина собиралась взобраться на гору Гейик Сивриси (Geyik Sivrisi). Еще два дня телефон подавал сигнал, а затем села батарея.

Обратным рейсом туристка должна была вернуться в Одессу, однако на борту ее не было.

Брат отправился в Турцию. Родные написали заявления правоохранителям в Украине и Турции, а также уведомили об исчезновении украинского консула.

Поисками занимаются спасатели, альпинисты, а также волонтеры и сам Вячеслав.

Брат пропавшей уточнил, что на горе нашли палатку сестры, где остались некоторые ее вещи.

"Полиция, спасатели и волонтеры уже достаточно тщательно прочесали все ее возможные маршруты, и пока остаются такие версии: заблудилась и упала в неизвестном пока месте, поехала в другое место лазить (маловероятно), похищение..." – написал Кривошея.

Он также добавил, что турецкие правоохранители не отследили контакты сестры от аэропорта Анталии, чтобы понять, с кем она пересекалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля, в Украинских Карпатах нашли тело 40-летнего киевлянина, который исчез еще в феврале. Погибшего нашли в ущелье ручья у подножия горы Магура-Жиде.