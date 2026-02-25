В Гданьске открылась выставка 'Мариуполь. Путь памяти и мечты' при партнерстве Фонда Рината Ахметова

24 февраля в Музее Второй мировой войны в Гданьске открылась мультимедийная выставка "Мариуполь. Путь памяти и мечты". Экспозиция стала центральным эмоциональным элементом международного форума "Восстановление и справедливость для Украины – ответственность Европы за формирование международной безопасности" и частью презентации глобального международного правозащитного проекта Mariupol Justice, направленного на фиксацию военных преступлений, международное признание трагедии Мариуполя и обеспечение компенсации пострадавшим путем привлечения России к ответственности.

Видео дня

Выставка объединила документальные материалы, свидетельства очевидцев и художественные инсталляции, которые воспроизводят 86 дней обороны города. По оценкам Мариупольского городского совета, более 90% инфраструктуры города было повреждено, около 40% зданий – полностью разрушено. Собраны сведения по меньшей мере о 12 500 погибших и пропавших без вести мариупольцев, и эта цифра далеко не окончательная.

Масштаб разрушений и потерь среди гражданского населения делает преступление против Мариуполя одним из самых ужасных эпизодов полномасштабной войны. В то же время задача проекта Mariupol Justice заключается не только в том, чтобы сохранить память об этих событиях, но и в превращении зафиксированных фактов в инструмент международной адвокации – для привлечения виновных к ответственности и создания действенных механизмов компенсации пострадавшим.

"Этой выставкой мы пытались затронуть сердца. Ведь когда мы говорим о жертвах войны и о том, что происходит в Украине, для западного общества это часто звучит абстрактно. Люди устают слышать о войне — и это понятно. Та опасность, с которой мы сталкиваемся сегодня, касается не только Украины: на самом деле она угрожает всему миру. Мы надеемся, что увиденное поможет открыть глаза", – Владислав Троицкий, режиссер, куратор выставки "Мариуполь. Путь памяти и мечты".

Открытие выставки состоялось в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Локация также имеет символическое значение: Гданьск – город, где началась Вторая мировая война, а Музей Второй мировой войны является одним из ключевых европейских пространств осмысления военной трагедии и ответственности.

"Выставка очень трогательная, не хватает слов. Она влияет не только образами и звуками, но и реальными свидетельствами. Те письма, которые мы увидели, те, что высланы, а есть такие, которые не дошли до своего получателя, и те что дошли за несколько дней до смерти адресата. Таким чувственным образом нам показали, что война может касаться молодого, старого, матери, ребенка. Это очень трогательно! Крайне необходимо такое показывать, так как все чаще в Европе думают, что нас это не касается, или то, что мы устали от войны. А именно в таких образах видим, что война касается каждого", – Президент Гданьска Александра Дулькевич.

В рамках мероприятия был представлен проект Mariupol Justice – инициативу Мариупольского городского совета, направленную на фиксацию военных преступлений, сбор свидетельств пострадавших, формирование доказательной базы для национальных и международных судов, а также обеспечение механизмов компенсации нанесенного ущерба пострадавшим.

Отдельным событием стало подписание Декларации справедливости Мариуполя – международного документа солидарности, который признает умышленное уничтожение Мариуполя трагедией мирового масштаба и подчеркивает необходимость привлечения Российской Федерации к ответственности.

"Это не только украинская трагедия. Это сигнал для всей Европы: если зло не остановить, оно не остановится само. Именно поэтому сегодня солидарность – это не жест сочувствия. Это элемент новой системы безопасности. Ведь война в Украине – это не только борьба за территорию. Это борьба за принципы, на которых строится современный мир. И в этой борьбе ответственность лежит на каждом из нас – как на лидерах громад, как на политиках, как на гражданах Европы", - глава Мариупольской городской военной администрации Вадим Бойченко.

Ключевым политическим и правовым блоком мероприятия стала международная конференция, которая задала стратегическую рамку мероприятия: от локальной трагедии Мариуполя – до системных вопросов европейской безопасности и международного правосудия.

Обсуждение было посвящено войне в Украине в условиях разрушения глобальной архитектуры безопасности. Участники отметили: полномасштабное вторжение России сломало принципы международного права, которые действовали после Второй мировой войны, и создало прецедент безнаказанной агрессии в центре Европы.

Также участники обсудили усиление европейской субъектности в сфере безопасности, способности Европы принимать самостоятельные решения в условиях войны на континенте и изменений в глобальной системе союзов. В этом контексте прозвучала позиция, что Украина сегодня борется не только за собственную территориальную целостность, но и за безопасность всей Европы.

Отдельный разговор был посвящен юридическим механизмам привлечения к ответственности за военные преступления.

Именно в этой плоскости Mariupol Justice позиционируется как инфраструктура фиксации преступлений, международного признания правды и подготовки к будущим судебным процессам. Финальная дискуссия была сосредоточена на послевоенном восстановлении и роли международного сообщества. Участники подчеркнули, что планирование восстановления Украины должно происходить параллельно с процессами правосудия, ведь без ответственности агрессора стабильная архитектура безопасности невозможна.

Организаторами мероприятия выступили Мариупольский городской совет совместно с городом Гданьск и Музеем Второй мировой войны. Партнерами стали Объединение украинцев в Польше, Донецкая областная государственная администрация, Бахмутская городская военная администрация, международный фестиваль современного искусства GogolFest и украинская оборонная компания "Генерал Черешня". Системную поддержку проекту оказывает Фонд Рината Ахметова, который присоединился к созданию институциональной основы платформы и поддержке мариупольской общины.

"Для всего бизнеса Рината Ахметова восстановление справедливости и наказание за российские преступления является одной из стратегических задач. Именно поэтому мы являемся кофаундерами и партнерами инициативы Mariupol Justice. Мариуполь – это отдельный кейс. Это не о бизнес-потерях – это прежде всего о людях. С 2014 года Фонд Рината Ахметова фиксирует устные свидетельства – истории людей, переживших войну. Сегодня это уже более 140 000 историй. Они являются одним из ключевых источников правды: чем больше таких свидетельств мы зафиксируем, тем полнее и точнее будет картина реальности. Для нас это честь и ответственность быть партнером Mariupol Justice, предоставлять эти истории для будущих трибуналов и брать на себя обязательства продолжать их хранить и открывать миру правду", – Наталья Емченко, председатель наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Форум в Гданьске продемонстрировал: трагедия Мариуполя – это не только история о разрушении города. Это тест для международного права и для Европы. И ответ на него формируется через фиксацию преступлений, признание правды и создание механизмов реальной ответственности.