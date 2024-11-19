В Фонде Вадима Столара рассказали о помощи украинца за 1000 дней войны

Глобальная миссия благотворительных фондов и волонтеров во время войны – сохранение украинской нации.

Видео дня

Об этом заявил основатель Благотворительного фонда Вадим Столар, процитированный в материале на портале bigmir.net.

В статье подробно рассказывается о результатах работы Фонда за 1000 дней полномасштабной войны.

Так, за этот период Фонд Вадима Столара в целом оказал помощь на 681 миллион гривен. В то же время более 162 миллионов гривен было направлено на поддержку других благотворительных фондов, общественных организаций, на грантовую программу, социальные проекты для гражданских лиц и военных, а также на пожертвования.

"В этом году команда задумалась о более отдаленном будущем и еще раз обсудила глобальную миссию и стратегические цели Фонда. Пришли к выводу, что если миссия ВСУ – сохранить независимость Украины, то миссия благотворительных организаций и волонтеров – сохранить украинцев, украинскую нацию", – говорится в статье.

Эта миссия реализуется через конкретные проекты Фонда Вадима Столара. Такие, как направленный на помощь военным "++ для ВСУ"; "Восстановись", который помогает в психоэмоциональной реабилитации семьям с детьми, наиболее пострадавшими от войны; другие инициативы психологической помощи, реализованные в рамках проекта "Поддержка"; инициативы, направленные на поддержание физического здоровья украинцев, гуманитарные миссии в разные регионы страны и т.д.

Кроме того, в Фонде активно развивают сотрудничество с другими организациями для более эффективной помощи людям в рамках программы "Грант на важное дело". Благотворительные и общественные организации, которые занимаются физическим и психологическим восстановлением украинских военных и граждан в условиях войны, могут получить целевую безвозвратную выплату из общего фонда в 1 000 000 гривен.

Отдельное место в деятельности Фонда занимает издание и продвижение книги "Истории сильных", посредством которой команда реализует свою миссию по сохранению национальной памяти.

Это тяжелые воспоминания реальных людей об их собственном опыте переживания первых дней войны, оккупации, плена, обстрелов – такие важные, чтобы сохранить их для последующих поколений. Это правда о продолжающейся кровавой войне и фактах преступлений оккупационной армии, виновные в которых должны быть наказаны. Книга уже издана, ее театрализованные презентации прошли как в Украине – в Буче и Одессе, так и за рубежом – в Варшаве и Брюсселе.

"И я лично, и вся команда нашего Фонда четко понимаем свою глобальную миссию во время этой страшной войны – мы должны помочь сохранить украинскую нацию. Поэтому мы постоянно расширяем географию и масштабы поддержки как гражданским, так и военным. И намерены продолжать делать это столько, сколько потребуется", – подытожил Вадим Столар.