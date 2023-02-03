В Фонде Колесникова рассказали о резингрузе для Донбасса и помощи военному госпиталю

Фонд Бориса Колесникова отчитывается о предоставлении благотворительной помощи гражданским и военным в течение января. Первый месяц нового года оказался для благотворителей достаточно активным, так что им удалось следующее:

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– В очередной раз доставить в Донецкую область гуманитарный груз. Вместе с партнерами обеспечить продовольственными наборами около 7 000 жителей Дружковской и Константиновской громад.

– Приобрести хирургический инструмент краниотом и комплектующие к нему для отделения нейрохирургии Покровского военного госпиталя.

– Передать на передовую сладость для защитников и защитниц.

– Навестить детей, находящихся на стационарном лечении в медучреждениях Дружковской и Константиновской общин на Донетчине, и немного поднять им настроение сладкими подарками.

– Предоставить Пунктам несокрушимости Константиновской общины печенье и конфеты.

Фонд Бориса Колесникова продолжает работу на Победу и традиционно желает всем здоровья и выдержки!