В феврале прогнозируют четыре магнитных бури: названы опасные даты и советы метеозависимым
Последний зимний месяц в 2023 году принесет магнитные бури. Это достаточно неприятное событие, которое может отразиться на состоянии людей. Поэтому эксперты предложили список советов, которые помогут минимизировать симптомы и избавиться от плохого самочувствия метеозависимых.
Об этом стало известно из материала "Вікна". В феврале прогнозируется 4 кратковременные магнитные бури.
Причина возникновения данного явления – возмущение магнитного поля Земли, когда планета оказывается под ударом солнечного ветра.
"Обычно люди с метеочуствительностью могут испытывать проблемы с самочувствием в этот период – головные боли, тошнота, понижение или повышение давления", – говорится в сообщении.
В феврале 2023 прогнозируется четыре кратковременных магнитных бури.
Первый период настанет уже 5 февраля – он характеризуется достаточно сильной мощностью.
Следующая магнитная буря настигнет нас 7 числа – она будет значительно слабее, поэтому многие даже не заметят ее наступления.
Уже через 3 дня, 10 февраля, прогнозируется следующее изменение магнитного поля Земли.
Последний период в феврале придет 15 числа. Сила данной магнитной бури достаточно заметна.
Как сообщал OBOZREVATEL, первая в 2023 году магнитная буря накрыла Землю 4 января. Она была слабой – категории G1.
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