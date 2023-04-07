В 'Евросолидарности' раскритиковали отстранение Гримак от должности председателя Львовского облсовета

Увольнение Ирины Гримак с должности председателя Львовского областного Совета во время действия военного положения является грубым нарушением принципа внутреннего единства, сообщают в партии "Европейская Солидарность". Во фракции заметили, что придерживались, придерживаются и намерены придерживаться его до победы, что, впрочем, не помешало главе Львовской ОГА лично руководить сбором голосов за отставку госпожи Гримак. По мнению однопартийцев "ЕС", очевидно, другие неотложные проблемы области он уже решил.

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"Толчком для атаки на нашу политическую силу стал ряд инициатив, которые Ирина Гримак должна была реализовать в ближайшее время на уровне областного совета. Речь идет о нескольких важных заявлениях, которые инициировала "ЕС" и на поддержку которых рассчитывала", – рассказывают во фракции.

Речь шла о возвращении тридцатитысячных ежемесячных премий всем военнослужащим; о неприемлемости инициатив по сокращению льгот участникам боевых действий; об ускорении выплат семьям погибших и раненым воинам; о разрыве соглашений на аренду земельных участков с общинами РПЦ-УПЦ-МП, которые еще кое-где остаются на Львовщине.

"Результативность таких голосований в значительной степени зависит от активности председателя облсовета, поэтому местные власти и решили избавиться от Ирины Гримак. В то, что это произошло без указаний из столичных кабинетов, хочется верить, но не верится. Примечательно, что Ирину Гримак отправили в отставку в день, когда петиция за возвращение 30 тысяч выплат военным набрала необходимое количество голосов на сайте президента Украины", – отмечают в "ЕС".