В этом году мы вовремя проторговали зимнюю форму и закупили ее у украинских производителей, – Яровая

В 2022 году Минобороны закупало форму для ВСУ не только у украинских производителей, поскольку выяснилось, что, несмотря на заверения чиновников, украинская армия входила в зиму без зимней формы. Об этом в эфире телеканала "Киев 24" рассказала член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, волонтер Дана Яровая.

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"Завозили ли Минобороны в 2022 году форму из Турции – завозили или принимали ее ненадлежащего качества – принимали. И это вопрос к правоохранительным органам. Сейчас впервые после полномасштабного мы вывели закупки Минобороны на Прозорро. Это далось потом и кровью. Сэкономили государству только на питании 4,6 миллиарда гривен, полностью покрывающих потребность армии в зимней форме", - отметила Яровая.

По ее словам, торги по зимней форме также прошли через Прозорро.

"Мы вовремя проторговали зимнюю форму, закупили ее у отечественного производителя", - сообщила член антикоррады.

Скандал с турецкой формой вспыхнул после расследования ZN.UA, авторы которого утверждают, что партия в количестве 4,9 тыс. курток общей стоимостью $142 тыс. в процессе доставки стала стоить $421 тыс., и по дороге между турецкой и украинской таможнями куртки "магически превратились" с "камуфляжных" на "зимние воздухозащитные" и на этом подорожали с $29 до $86 за штуку.