В этом году 'Большая стройка' начнет сооружение Киевской обходной дороги

Укравтодор в 2022 году планирует завершить реализацию ряда крупных объектов программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и приступить к следующим. В частности, должно начаться строительство Киевской обходной дороги (КОД) протяженностью 150 км, включая новый мост. Также будет завершено сооружение новой трассы Н-31 Днепр-Решетиловка.

О результатах 2021 года и планах на этот в интервью Forbes Ukraine рассказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

В частности, он сообщил, что в прошлом году было отремонтировано и построено 5098 км дорог государственного значения и около 250 мостов и искусственных сооружений. В числе прочего, был проведен ремонт самой протяженной дороги Украины Стрый-Изварино, получившей название "Дорога Единства", завершен ремонт моста через Хаджибейский лиман и значительно продвинулись работы по сооружению мостов в Запорожье.

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В 2022 году в ходе "Большой стройки" планируется отремонтировать 5500 км дорог и более 200 мостов. Среди новых мостов, возведение которых начнется уже в этом году - Ямпольский мост на границе с Молдовой и новый Кременчугский мост.

По данным Ивко, в 2022 году будет также продолжено сотрудничество с международными финансовыми организациями - ЕБРР, МИБ, МБРР и МФК. За средства МФО планируется отремонтировать участок трассы Киев-Одесса в Черкасской области, провести ремонт трассы КПП "Танюшевка" – Старобельск – Бахмут и участка дороги Н-26 Чугуев – Старобельск – Меловое в Луганской области. Также должен быть построен северо-восточный обход Тернополя и завершен ремонт 40 км дороги М-30 в Хмельницкой области.

В 2022 году начнется также строительство первой в Украине концессионной дороги Краковец-Львов-Броды-Ровно протяженностью 280 км, при этом сохранится возможность проезда по альтернативной бесплатной дороге.

Еще одним из важных достижений прошлого года замглавы Укравтодора назвал внедрение автоматической системы "взвешивание-в-движении", которая позволила практически полностью решить проблему разрушения дорог перегруженным транспортом.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что всего с начала реализации "Большой стройки" в Украине уже восстановлено и построено около 14 000 км дорог, или 40% всей основной дорожной сети.