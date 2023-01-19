В Энергодаре оккупанты захватили все учебные заведения и коммунальные предприятия, – мэр
Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские военные захватили помещения всех коммунальных предприятий и учебных заведений. Пока неизвестно, с какой целью их использует враг.
Об этом "Суспільному" рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что россияне отобрали у технических работников, которые не захотели с ними сотрудничать, ключи от входных дверей.
По словам мэра, большинство людей, которые следят за этими помещениями, не захотели становиться коллаборантами. "Тогда мы будем ставить свои замки и обустраивать здесь что-то свое", – говорили им на это захватчики.
Орлов также подтвердил информацию о том, что оккупанты обустроили в подвалах многоквартирных домов Энергодара склады с боеприпасами. Он добавил, что такие случаи в городе не единичны.
"Прикрываясь спинами мирных жителей, оккупанты сделали склады с боеприпасами и занимают определенные территории, размещая там свой личный состав", – говорит мэр.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Оккупанты в Энергодаре готовятся к обороне. Они обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов, таким образом прикрываясь энергодарцами, чтобы уберечься в случае наступления ВСУ.
– Известно также, что захватчики отбирают у местных жителей квартиры, чтобы поселить в оккупированном городе своих людей.
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