В Энергодаре оккупанты захватили все учебные заведения и коммунальные предприятия, – мэр

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области российские военные захватили помещения всех коммунальных предприятий и учебных заведений. Пока неизвестно, с какой целью их использует враг.

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Об этом "Суспільному" рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов. Он отметил, что россияне отобрали у технических работников, которые не захотели с ними сотрудничать, ключи от входных дверей.

По словам мэра, большинство людей, которые следят за этими помещениями, не захотели становиться коллаборантами. "Тогда мы будем ставить свои замки и обустраивать здесь что-то свое", – говорили им на это захватчики.

Орлов также подтвердил информацию о том, что оккупанты обустроили в подвалах многоквартирных домов Энергодара склады с боеприпасами. Он добавил, что такие случаи в городе не единичны.

"Прикрываясь спинами мирных жителей, оккупанты сделали склады с боеприпасами и занимают определенные территории, размещая там свой личный состав", – говорит мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Оккупанты в Энергодаре готовятся к обороне. Они обустраивают казармы и склады боеприпасов в подвалах жилых домов, таким образом прикрываясь энергодарцами, чтобы уберечься в случае наступления ВСУ.

– Известно также, что захватчики отбирают у местных жителей квартиры, чтобы поселить в оккупированном городе своих людей.

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