В ДТП погиб советник главы Минстратегпрома Ярослав Олейник вместе с супругой: подробности трагедии

В ДТП погиб член команды Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Ярослав "Локи" Олейник. С 2023 года он занимал должность советника главы ведомства. До этого работал в фонде "Повернись живим" и воевал в рядах Сил обороны на Киевщине, Черниговщине, Харьковщине.

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О трагедии сообщила Анна Гвоздяр, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей, на своей странице в Facebook. Смертельная авария произошла в воскресенье, 8 сентября. Вместе с Ярославом погибла его жена Нина.

"Ярослав был искренним и веселым человеком, посвятившим всю свою, к сожалению, очень недолгую, жизнь борьбе с врагом. Это большая потеря для всех нас. Для меня Локи стал первым коллегой в министерстве, он многому научил меня, а я – его. Искренние соболезнования родным и близким. Спасибо за службу Родине", – написала она.

Прощание с "Локи" состоится 10 сентября в 12:00 в Михайловском соборе в Киеве.

На трагическое известие отреагировал бывший министр стратегической промышленности, внештатный советник главы Офиса президента Александр Камышин. По его словам, Олейник присоединился к команде ведомства в 2023 году прямо с фронта. Он занимался развитием беспилотных систем.

"Погиб Ярослав Олейник. Он же "Локи". Один из первых членов обновленной команды МинСтратегПрома. Он присоединился к нам прошлым летом прямо с линии фронта. Отвечал за работу с производителями дронов. До сих пор не верится", – говорится в сообщении.

Олейник до работы в министерстве работал в фонде "Повернись живим", где занимался развитием украинской отрасли беспилотников. Директор военного направления в фонде Андрей Рымарук отреагировал на гибель "Локи", отметив, что он был искренним и откровенным человеком.

"Этот мир уже не будет таким. Он не будет полон твоего позитива и оптимизма. Искренности, откровенности, а взвешенности учились у тебя все кому не лень. Мы еще полетаем вместе и не раз. Но этот мир уже не будет таким беспилотным, Локи!" – сказано в сообщении.

На официальной Facebook-странице министерства рассказали, что Ярослав Олейник в 2017 году начал службу в ВСУ в подразделении "Аэроразведка" и овладел профессией оператора разведывательного дрона, обучаясь во время выполнения боевых задач.

После начала полномасштабного вторжения России он защищал Киевщину, Черниговщину, другие регионы. Участвовал в контрнаступлении на Харьковщине, в освобождении Купянска. Работал с БФ "Повернись живим", в том числе обучая уже новую генерацию операторов дронов.

"К команде Минстратегпрома присоединился прямо с фронта, в июле прошлого года. Стал советником министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Работал также по направлению БПЛА, но уже на этапе их создания и масштабирования производства, применяя все свои умения и опыт, полученный на фронте. Был незаменимым членом команды, ведь подходил к работе с пониманием всех потребностей: от производителя до пилота", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что "Локи" был непревзойденным специалистом, достойным человеком, хорошим другом.

Как сообщал OBOZ.UA, во время российского ракетного удара по Институту связи в Полтаве 3 сентября погиб украинский военнослужащий из Бучи в Киевской области Александр Бессмертный. В понедельник, 9 сентября, с ним попрощаются в родном городе.

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