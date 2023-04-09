В ДТП на Днепропетровщине погибли два военных: водитель не справился с управлением. Фото

На трассе Днепр-Павлоград Днепропетровской области произошла автомобильная авария, в результате которой погибли двое военных 25 и 26 лет. Один из них управлял транспортным средством марки BMW и, не справившись с управлением, врезался в отбойник.

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После этого машина на всей скорости съехала в кювет. Об этом сообщают СМИ Днепропетровщины.

Сильный удар привел к мгновенной гибели водителя и пассажира, который находился рядом с ним. На место прибыли сотрудники Нацполиции и бригада скорой медицинской помощи.

Правоохранители выясняют, что стало причиной трагического ДТП. Возбуждено уголовное производство.

К сожалению, не только полномасштабная война отнимает жизни наших солдат. Украинские власти настоятельно призывают водителей не пренебрегать правилами дорожного движения, чтобы снизить статистику смертности на трассах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах произошел конфликт между местным жителем и военным Романом Ставчанским, который впервые за последний год вернулся с фронта. Мужчине не понравилось, что боец занял его место на парковке, и за это он ударил его в лицо.

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