В Донецкой области реконструировали две школы, разрушенные обстрелами: Чернышов принял участие в открытии. Фото

В городе Авдеевка и Новогродовка Донецкой области после реконструкции открыли два образовательных учреждения – общеобразовательную школу №2 I-III ступеней, которая была разрушена после обстрелов агрессора и общеобразовательную школу I-III ступеней №7. Работы велись в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

В открытии заведений принимали участие министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, заместитель канцлера Правительства Литовской Республики Алминас Мачюлис, Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики Вальдемарас Сарапинас и глава Донецкой облгосадминистрации и руководитель областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко, передает пресс-служба Минрегиона.

Как отметил Чернышов, Донецкая область является лидером по строительству дорог и развитию инфраструктуры.

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"В Украине строятся тысячи километров дорог, сотни объектов социально-экономической инфраструктуры и Донецкая область, по итогам 2020 года, является лидером этого процесса. Уверен – лидерство будет сохранено. В этом году в Донецкой области будет начато строительство еще 34 объектов социальной сферы, я лично этим горжусь", – отметил министр.

Он выразил надежду относительно дальнейшего развития образовательных учреждений в Донбассе и поблагодарил партнеров за совместную работу.

"Надеюсь, что совсем скоро мы сможем открывать учебные заведения на 30-50-100 километров восточнее от места, где мы находимся сейчас", – подчеркнул Чернышов.

В рамках реконструкции образовательного учреждения в Авдеевке обустроено новую кровлю и коммуникации, проведен капитальный ремонт спортивного зала со столовой, установлены современные санузлы и разумная система обогрева помещений, также полностью заменено техническое оборудование. Школа рассчитана на 1200 учеников. Министр поблагодарил Правительство Литовской Республики за помощь в восстановлении здания.

Отметим, заведение подверглось значительным разрушениям в результате боевых действий. В 2015 году в школу попало несколько снарядов. Через два года боевики обстреляли здание, ведь на его территории располагалось место выдачи гуманитарной помощи.

В школе Новогродовки осуществлены мероприятия по термомодернизации здания, заменены внутренние сети водо-, тепло- и электроснабжения, проведены отделочные работы внутренних помещений, заменено техническое оборудование столовой, выполнены мероприятия по доступности объекта для маломобильных групп населения.

Напомним, 1 сентября 2020 года Чернышов также открывал две школы в Донецкой области, которые были восстановлены в рамках программы "Большая стройка".