В Донецкой области ограничили движение транспорта и людей: куда обращаться для получения разрешения

В Донецкой области было введено временное ограничение движения гражданского транспорта. Ограничение действует на территориях населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия и касается представителей общественных, благотворительных, гуманитарных организаций.

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Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин. Он уточнил, что движение транспорта не запрещено, но для него нужно получить разрешение.

"Именно об этом сегодня пообщался в онлайновом формате с представителями международных гуманитарных организаций, работающих в Донецкой области благотворительных фондов", – сказал Филашкин.

Глава ДОВА подчеркнул, что жизнь людей является самой высокой ценностью, поэтому власти "делают все возможное для того, чтобы ее защитить".

Для движения транспорта в прифронтовых громадах теперь неправительственным организациям необходимо в письменном виде обращаться в соответствующую военную администрацию населенного пункта. Там дадут письменное разрешение, но только, "если ситуация с безопасностью будет позволять находиться в громаде без риска для жизни".

Все контактные телефоны для получения консультаций по разрешению на въезд и пребывание в громадах можно посмотреть здесь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми. Ее уже начали проводить, в первую очередь, из населенных пунктов Константиновской и Селидовской территориальных общин.

Ранее в Мирнограде Донецкой области два микрорайона – "5/6" и "Западный" – закрыли на въезд из-за опасности и приближения линии фронта. Оттуда есть только выезд, власти пытаются как можно быстрее провести эвакуацию семей с детьми.

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