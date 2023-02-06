В Донецке сотрудницы кафе спели гимн Украины: их уволили и заставили извиниться. Видео

Во временно оккупированном Россией Донецке официантки спели на видео гимн Украины. Девушек уволили из заведения и даже заставили извиниться.

Видео дня

Об инциденте сообщили местные каналы в Telegram в воскресенье, 5 февраля. Это произошло в кафе "Базилик" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показано, как две девушки-официантки включили в кафе гимн Украины и начали его петь, положа руку на сердце. Позже в сети появилось видео, на котором эти же девушки извиняются за это.

Девушек заставили сказать, что поступок не несет политического характера и что они "не хотели задеть чьи-то чувства".

"Видео не несет политического характера. Мы родились и живем в Донецке и любим этот город. Искренне просим прощения", – сказали они.

Также в соцсетях распространили видео-обращение администратора "Базилика". Она сказала, что сотрудниц кафе не просто уволили, но и обратились к "правоохранительным органам".

Женщина заявила, что заведение "не разделяет их точку зрения".

Как сообщал OBOZREVATEL, в захваченном Россией Энергодаре в Запорожской области оккупанты продолжают похищать сотрудников ЗАЭС. За последние несколько дней такие случаи участились.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!