В 'ДНР' за бесплатной похлебкой молодежь и пенсионеры устроили огромную очередь. Фото

На Донбассе во временно оккупированных боевиками Донецке и Макеевке местным жителям раздавали бесплатную еду. За похлебкой выстроились большие очереди.

Раздачу организовали прямо из микроавтобуса в спальных районах, пострадавших в результате обстрелов. Фотографии с места события опубликовал пользователь Twitter с ником "Մιtαuskαs" (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

"Очередь за бесплатной похлебкой в оккупированных Макеевке и Донецке. Щедрый "русский мир" пришел! Россия спасла от проклятых бендерофашистов!", – подписал снимки автор аккаунта.

На фото видно, что за бесплатной едой пришли как старики, так и молодежь, а также семьи с детьми. Люди выстроились в очередь, держа в руках кастрюли и пластиковые ведра, куда им насыпали еду.

Подобными раздачами в Донецке и других городах занимается волонтерская группа "Пища жизни. Донецк". На сайте указано, что они собирают пожертвования и регулярно готовят горячие обеды для пожилых людей, многодетных семей, людей с инвалидностью, безработных и других категорий нуждающихся.

Напомним, с февраля 2021 года в ОРДЛО выросли тарифы на коммуналку. Это связано с тем, что Россия начала перекладывать финансирование социальной сферы на оккупационные власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля во временно оккупированной Горловке произошел взрыв под автомобилем одного из главарей террористов "ДНР" Сергея Попова. В этот момент с ним в машине находилась его дочь. В сети опубликовали видео с места "теракта".