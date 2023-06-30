В Днепре выдали помощь от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Волновахской общины

В Днепре продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова начали получать люди, ранее проживавшие на территории Волновахской общины Донецкой области. Фонд передал для них 2 тысяч продуктовых наборов.

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В каждом наборе продукты длительного хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В ближайшие недели будет завершена передача более 30 тысяч наборов для ВПЛ из Донецкой области, зарегистрированных в гуманитарных хабах территориальных общин. Это, в частности, "С Бахмутом в сердце", "Наш Краматорск", "Гуманитарный хаб Единения" и другие.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".