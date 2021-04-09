В Днепре реанимации переполнены, больных COVID-19 лечат травматологи и хирурги, – врач

В Днепре реанимации переполнены тяжелыми больными с коронавирусом. В то же время в больницах не хватает медиков, поэтому для борьбы с COVID-19 начали привлекать врачей других специализаций, включая хирургов и травматологов.

Как рассказал в эфире программы "Право на власть" главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко, сейчас его больница перегружена втрое (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Каждый день мы госпитализируем 20-25 тяжелобольных пациентов", – сказал он.

По словам Рыженко, много реаниматологов работают круглосуточно, медики устали. Поэтому приходится учить борьбе с коронавирусом врачей различных специализаций.

"В больнице мы учим не только терапевтов, инфекционистов, кардиологов, но лечить пошли и хирурги, и травматологи. Они прошли курс обучения", – отметил главврач.

При этом он добавил, что больница обеспечена всем необходимым для борьбы с COVID-19.

"Терапевтические места у нас есть, есть кислород, аппаратура, лекарства. Есть хорошая мощная кислородная станция. Две тонны кислорода мы используем ежедневно и делаем все возможное, чтобы лечить наших больных с COVID-пневмонией", – заявил Рыженко.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в столице из-за коронавируса также переполнены медучреждения, а врачи работают на износ.