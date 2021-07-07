В Днепре провели в последний путь погибшего на Донбассе военного медика. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
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В Днепре провели в последний путь погибшего на Донбассе военного медика. Видео

В среду, 7 июля, в Днепре простились с начальником медицинского пункта батальона 93-й бригады Холодный Яр, капитаном Юрием Письменным. Военный врач с позывным Феофан получил смертельное ранение во время вражеского обстрела на Донбассе три дня назад.

После панихиды последнюю честь погибшему отдали на Аллее героев в городе. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Проститься с врачом-военнослужащим пришли родные, друзья, побратимы Феофана.

Прощание с погибшим на Донбассе военным медиком
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Юрию Письменному было 59 лет. На войну мужчина пошел еще в 2016 году как медик-волонтер. Уже в конце 2018-го он возглавил медпункт батальона 93-й ОМБр.

Панихида по погибшему

Там его называли отцом. По словам бойцов, Феофан отчаянно боролся за жизнь каждого раненого, поддерживал военных.

Похороны Юрия Письменного

Заместитель командира батальона Павел Павлюк отметил, что Письменный был мудрым, очень энергичным и отзывчивым человеком не только в медицинской службе.

Юрий Письменный погиб на Донбассе

"У него был боевой опыт. Но это действительно был профессиональный врач. Все возможные и невозможные случаи ранений, которые были в госпитале, все бойцы оставались живыми", – добавил начальник медслужбы бригады Анатолий Чуйкин.

У Юрия Письменного остались жена Татьяна, взрослый сын Георгий и дочь Евгения.

Напомним: в субботу, 4 июля, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. Во время обстрела осколки вражеского снаряда попали в Юрия Письменного.

Военного медика пытались спасти его коллеги в госпитале, однако ранение Феофана оказалось смертельным, он погиб в тот же день.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля в военный госпиталь Днепра эвакуировали раненых на Донбассе украинских бойцов. В лечебное учреждение их доставили на авто и военном вертолете.

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