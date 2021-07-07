В Днепре провели в последний путь погибшего на Донбассе военного медика. Видео

В среду, 7 июля, в Днепре простились с начальником медицинского пункта батальона 93-й бригады Холодный Яр, капитаном Юрием Письменным. Военный врач с позывным Феофан получил смертельное ранение во время вражеского обстрела на Донбассе три дня назад.

После панихиды последнюю честь погибшему отдали на Аллее героев в городе. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Проститься с врачом-военнослужащим пришли родные, друзья, побратимы Феофана.

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Юрию Письменному было 59 лет. На войну мужчина пошел еще в 2016 году как медик-волонтер. Уже в конце 2018-го он возглавил медпункт батальона 93-й ОМБр.

Там его называли отцом. По словам бойцов, Феофан отчаянно боролся за жизнь каждого раненого, поддерживал военных.

Заместитель командира батальона Павел Павлюк отметил, что Письменный был мудрым, очень энергичным и отзывчивым человеком не только в медицинской службе.

"У него был боевой опыт. Но это действительно был профессиональный врач. Все возможные и невозможные случаи ранений, которые были в госпитале, все бойцы оставались живыми", – добавил начальник медслужбы бригады Анатолий Чуйкин.

У Юрия Письменного остались жена Татьяна, взрослый сын Георгий и дочь Евгения.

Напомним: в субботу, 4 июля, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе. Во время обстрела осколки вражеского снаряда попали в Юрия Письменного.

Военного медика пытались спасти его коллеги в госпитале, однако ранение Феофана оказалось смертельным, он погиб в тот же день.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июля в военный госпиталь Днепра эвакуировали раненых на Донбассе украинских бойцов. В лечебное учреждение их доставили на авто и военном вертолете.