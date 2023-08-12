В Днепре после операции скончался 11-летний мальчик, еще нескольким пациентам стало плохо: подозревают некачественный препарат

В Днепре произошла трагедия. После операции скончался 11-летний мальчик. Кроме того, еще нескольким пациентам стало плохо. В настоящее время подозревают некачественный препарат.

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В связи со смертью подростка в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками начато досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 140 УК Украины, сообщает Telegram-канал "Оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"По данным следствия, в одной из больниц г. Днепр проведены оперативные вмешательства 4 взрослым и 5 детям в возрасте от 3 до 17 лет. В послеоперационный период у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия и жизнеугрожающее состояние организма. На утро 12 августа 2023 в реанимационном отделении скончался 11-летний мальчик", – говорится в сообщении.

Установлено, что пациентам вводился один препарат. Уже известен номер партии, а в больничной сети области остановлено его использование.

Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в семье переселенцев из Херсона умерли четырехлетние двойняшки после употребления овощей, купленных на рынке. Их мать вызвала домой детский врач по объявлению на сайте ОLX, однако ее усилия оказались тщетными. Правоохранители подозревают медика в ненадлежащем исполнении обязанностей, повлекших гибель детей.