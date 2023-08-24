В Днепре открыли 'Мариуполь Реборн' – платформу по возрождению города после деоккупации

На ней были презентованы первые шаги к дорожной карте по пошаговому восстановлению города – Fast Recovery Plan.

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Всего разработано 154 проекта на общую сумму более 28 млрд. грн. Стратегия будет реализовываться по 12 направлениям: безопасность, гуманитарная помощь, начальное восстановление жилищного фонда, коммунальные услуги, транспорт и дорожная инфраструктура, здравоохранение, публичные услуги, экономика, образование, человеческий капитал, культура, спорт, досуг и новое позиционирование Мариуполя. В частности, речь идет о преодолении последствий российской агрессии и пропаганды.

"Сотни тысяч мариупольцев вынуждены были покинуть родной дом. Но они верят в освобождение и возвращение в украинский Мариуполь. Именно поэтому пока Вооруженные силы Украины приближают Победу, мы разрабатываем план возрождения города после деоккупации. На базе платформы будем собирать лучший мировой опыт и искать современные решение, чтобы как можно быстрее вернуть Мариуполь к жизни", – отметил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Запуск Платформы "Маируполь Реборн" стал возможным благодаря поддержке партнеров – Днепровского городского совета и компании "SCM" Рината Ахметова.

"Для нас эта платформа о взаимодействии с другими городами, горожанами, о создании экспертизы, которой можно делиться. Мы не просто поддержали создание Платформы, а являемся системным партнером "Мариуполь Реборн". Выделили 9 конкретных проектов, которые будем поддерживать. Это, в частности, создание офиса быстрого реагирования, запуск Академии Мариуполь Реборн, восстановление школ, которое сейчас воплощается совместно с правительством и это все должно вылиться в кейс-стаде дорожной карты для возрождения украинских городов после войны", - отметила директор по коммуникациям SCM и член наблюдательного совета ОО "Мариуполь Реборн" Наталья Емченко.

К Платформе также присоединились представители военных администраций общин, пострадавших от вторжения России. Мэр Мариуполя, представители Бучи, Мелитополя, Северодонецка, Энергодара, Новой Каховки, Горной общины подписали совместную Декларацию Солидарности, согласно которой города будут обмениваться опытом и наработками для совместного восстановления.

Напомним, "Мариуполь Реборн" – самый масштабный в Европе проект возрождения города со времен Второй Мировой войны. Проект выполняет команда мэра Мариуполя Вадима Бойченко по поручению главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, при поддержке ЕБРР, Проекту USAID "Экономическая поддержка Украины", главным инвестиционным партнером является группа компаний SCM Рината Ахметова.