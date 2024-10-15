В Днепре открыли детскую площадку для переселенцев из Мариуполя, обустроенную Фондом Рината Ахметова

С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова системно поддерживает мариупольцев, которые эвакуировались из родного города и нашли убежище по всей Украине. Несколько семей поселились в Днепре в социальном жилье проекта "ЯМариуполь. Жилье" на базе модернизированных домов-общежитий. Еще на пилотном этапе Фонд взял на себя обустройство зон совместного использования и игровых комнат. На днях рядом была открыта детская площадка.

Видео дня

"Эта детская площадка – проект Фонда Рината Ахметова, созданный специально для маленьких жителей Мариуполя, проживающих в городском социальном общежитии. Здесь живет около 20 детей и в округе нет детских просторов. Установлены качели, песочница, развлекательный домик и другие конструкции для мальчиков и девочек. Мы активно общаемся с жителями общежития, узнаем их потребности и воплощаем их в жизнь", – отмечает Николай Силка, руководитель КЗ "Мариупольское городское социальное общежитие".

Наталья Филиппова из Мариуполя живет в Днепре уже два месяца. Ее внуку 4,5 года, и он очень ждал открытия нового пространства для детей.

"В нашем городе было много детских площадок, и я мечтала, как внук будет играть на них, когда подрастет. Но война все изменила, наш квартал разрушен. Когда мы приехали сюда, тосковали о том, что уже не вернется. Поэтому эта площадка – очень хороший случай. Пока его строили, внук все время спрашивал: "Ну что, уже сегодня?" И как только достроили, сразу побежал играть. Мы очень благодарны, ведь теперь имеем свое пространство для детей, и к нам уже приходят играть другие детишки", – делится Наталья Филиппова.

Воспитательница детского пространства Ольга Мироседи поделилась своими впечатлениями от работы в игровых комнатах, обустроенных Фондом в общежитиях, и отметила пользу от игр на новой площадке, расположенной на свежем воздухе.

"В игровом пространстве, подаренном нам Фондом Рината Ахметова, есть комнаты, где дети могут играть. Это рай для малышей – много игрушек и возможностей для развития. Теперь у нас есть игровое пространство на улице с качелями и лазалками. Дети могут выходить вместе с родителями на свежий воздух, что оказывает положительное влияние на здоровье и физическое развитие. Это хорошо, большое спасибо", – рассказывает Ольга.

Фонд уделяет особое внимание проекту "Ямариуполь. Жилье", ведь речь идет не просто об обустройстве пространств, а о создании условий для того, чтобы люди общались и поддерживали друг друга, сохраняя центр мариупольской общины. В общежитиях проживают многодетные семьи, семьи детей с инвалидностью, одинокие матери, а также семьи, в которых несовершеннолетние и пенсионеры.

Фонд Рината Ахметова поддерживает мариупольцев и другими способами, в частности, направляя гуманитарную помощь в центры "ЯМариуполь" по всей стране. Это наборы с пищевыми продуктами и средствами гигиены, обогреватели, психологическая помощь, а также подарки и праздники для детей.

Следите за новостями о помощи по ссылке.