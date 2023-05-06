В Днепре начались выдачи продуктовых наборов от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Мариуполя

Вынужденные переселенцы из Мариуполя, которые сейчас живут в Днепре, начали получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Выдачу наборов координирует центр поддержки "ЯМариуполь".

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В общей сложности до конца мая 20 тысяч наборов от Фонда Рината Ахметова поступят мариупольцам в 12 городах: Хмельницком, Кропивницком, Запорожье, Киеве, Тернополе, Ужгороде, Ровно, Днепре, Львове, Одессе, Черкассах и Черновцах.

В каждом наборе – питательные продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье и т.д. Для людей, вынужденных в один момент оставить все свое имущество, эта гуманитарная помощь является существенной поддержкой.

Фонд Рината Ахметова передал около 600 тысяч продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.