В Днепр передали 1,5 тысяч проднаборов от Фонда Рината Ахметова для переселенцев из Бахмута и Марьинки

Враг уничтожил их родные города и деревни. Люди смогли эвакуироваться, и сейчас по всей стране есть места, где они могут получить поддержку. В хабы Бахмутской и Марьинской громад в Днепре Фонд Рината Ахметова передал 1,5 тысячи наборов с продуктами длительного хранения.

В каждом из них макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это помощь, которую ждут.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить продуктовый набор? За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.