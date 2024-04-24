В Днепр и Кривой Рог отправили 3 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Днепропетровщину чуть ли не каждый день сотрясают жестокие вражеские обстрелы. Но, несмотря на риски, здесь бурлит жизнь, а местные жители активно помогают вынужденным переселенцам из зон боевых действий. На днях Фонд Рината Ахметова отправил гуманитарную помощь в два крупных города области – Днепр и Кривой Рог.

В грузовиках следуют 3 тысячи наборов с самыми необходимыми пищевыми продуктами. Их смогут получить вынужденные переселенцы, зарегистрированные в Индустриальном районе Днепра, а в Кривом Роге выдача продуктовой помощи развернется в хабе Бахмутского района.

Что входит в продуктовый набор от Фонда Рината Ахметова? Мука, крупа, макаронные изделия, сахар, соль, консервированная фасоль, тушеное мясо, подсолнечное масло, паштет и печенье. Эту поддержку очень ждут.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

За консультацией по условиям получения помощи обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.