В Днепр для переселенцев из Бахмутского района отправлено 2 тысячи проднаборов от Фонда Рината Ахметова

Продовольственная помощь для переселенцев из Бахмутского района направляется в Днепр. Получить его можно в хабе этого района, работающего в городе. Фонд Рината Ахметова передал туда 2 тысяч продуктовых наборов.

Что входит в продуктовый набор? Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, подсолнечное масло, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет, печенье. Это значительная помощь для людей, которые были вынуждены эвакуироваться.

С 2014 года Фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Как получить набор продуктов? По вопросам получения продовольственной помощи территориальным общинам обращайтесь на бесплатную горячую линию Фонда 0 (800) 509 001 или пишите в мессенджер Фонда.