В детективе 'Ход прокурора' с Пискуном рассказали о резонансной истории исчезновения журналистки в Киеве. Видео

В 28 серии остросюжетного детектива "Ход прокурора", ведущим которого является экс-генеральный прокурор Украины Святослав Пискун, рассказали о расследовании резонансного инцидента, который произошел 10 декабря 2015 года, когда в Киеве исчезла журналистка Ольга Лукина. Она работала ведущей на телеканале и занималась журналистскими расследованиями.

Серия "Чужое горе" доступна на youtube канала "Украина". Исчезновение девушки вызвало резонанс, поскольку в преступлении сначала заподозрили одного из чиновников Министерства здравоохранения (чтобы посмотреть, досколльте до конца страницы).

"Следователи не исключали, что исчезновение Лукиной связано с ее профессиональной деятельностью, поэтому необходимо было выяснить, какими журналистскими расследованиями она занималась в последнее время и кого из фигурантов могла так сильно разозлить. Оказалось, что тема одной из программ, над которой работала Ольга, посвящена оборудкам вокруг закупок медицинских препаратов", – рассказал Пискун.

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Как выяснилось, журналистка вела расследование о возможных схемах чиновника Минздрава по поставкам препарата от гепатита С – государство выделило 200 тысяч гривен за закупку лекарств в США, однако в действительности их закупили в Индии в десять раз дешевле.

Впрочем, чиновник, хоть и угрожал журналистке, но к ее исчезновению не был причастен. В машине Лукиной, которую нашли в Голосеевском лесу, не нашли его ДНК. В машине были отпечатки пальцев и два волоса, однако мужчине они не принадлежали.

"То, что машина Лукиной простояла в Голосеевском лесу три дня, подтвердили и владельцы собак, которые ежедневно выгуливают там свои воспитанников. Отпечатки пальцев принадлежали подросткам,которые ее нашли, а идентифицировать два волоса экспертам так и не удалось", – рассказал эккс-генпрокурор.

Другой версией следствия было то, что Лукину убил начинающий писатель, который пробыл в тюрьме 9 лет за разбой. Он следил за журналисткой у телеканала, о чем говорят камеры наблюдений. Однако, эта версия также отпала – ни отпечатки пальцев, ни волосы ему не принадлежали.

Не подтвердилось и то, что к преступлению может быть причастен бывший муж журналистки.

В конце концов, следователям удалось найти настоящих убийц. Ими оказалась семья Благоевых. Дочь Аллы Благоевой была участницей ток-шоу о домашнем насилии, которое вела Лукина. Ее систематически избивал муж. После программы он убил свою жену из-за того, что она якобы опозорила его на всю страну.

Мать девушки не смогла простить журналистку – она считала, что именно Лукина виновата в гибели ее дочери.

Выяснить настоящих убийц, как рассказали в сериале, помог случай – в одном из дворов Киева прорвало трубу в подвале старинного дома. Из-за этого упал асфальт и одно из авто, а люди в нем чуть ли не сварились заживо. Семья Благоевых как раз жила в этом дворе.

Во время раскопок в подвале нашли замурованное тело журналистки. Из нее выкачали всю кровь и забрали органы. Как отметила Алла Благоева, она перекрутила их на мясорубку спустила в унитаз.

Женщину приговорили к 15 годам лишения свободы, а ее сына – к 13.