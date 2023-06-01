В прошлый раз ракетный удар посредством ОТРК "Искандер-М/К" россияне совершили днём 29 мая. Тогда был осуществлён пуск 11 ракет и все они были сбиты ПВО.

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Это был с их стороны слишком самоуверенный шаг, наносить удар днём, словно ОТРК "Искандер-М/К" неуязвима для Patriot.

В ночь на 1 июня они решили исправить такую оплошность, признав, что ОТРК "Искандер-М/К" это ничем не примечательная, среднестатистическая баллистическая ракета, средства перехвата которой отрабатывают по ней на 100%. И в надежде повысить эффективность её применения, удар был нанесён ночью.

В результате - все 10 ракет были перехвачены, но, к сожалению есть разрушения и жертвы. Даже сбитая ракета остаётся смертельно-опасной. Все жертвы, все разрушения - на совести российских военных преступников.

В остальном же, показательно, что раз за разом оккупанты убеждаются в посредственности своего оружия.

1 июня... В День защиты детей российская ракета ночью убила ребёнка. К сожалению, не первого и не последнего украинского ребёнка. Будущее нации. Степени ублюдочности этих особей нет рамок. С ними нет о чём говорить и договариваться. Только давить и побеждать. И победим!